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5 июня, 12:30

Меркель захотела отправить «убедительный ответ Путину»

Меркель назвала единство Запада в лице ЕС и США лучшим ответом Путину

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что ЕС и Соединённые Штаты должны держаться вместе, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину мощный и единый ответ со стороны западных стран. Её слова приводит издание Hospodářské noviny.

«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США», — заявила Меркель.

Она полагает, что Украине необходимо продолжать получать военную помощь и поддержку в укреплении обороноспособности от западных стран, и это сотрудничество не должно прекращаться после завершения конфликта. По мнению бывшего канцлера, единство и мощь Запада остаются ключевыми факторами.
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Похожего мнения придерживается американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм*, настаивающий на введении санкций в отношении всех стран, которые откажутся оказывать помощь Украине. Он уже успел поставить по этому поводу ультиматум Китаю.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Мария Любицкая
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