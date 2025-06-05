Меркель захотела отправить «убедительный ответ Путину»

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что ЕС и Соединённые Штаты должны держаться вместе, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину мощный и единый ответ со стороны западных стран. Её слова приводит издание Hospodářské noviny.