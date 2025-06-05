Меркель захотела отправить «убедительный ответ Путину»
Меркель назвала единство Запада в лице ЕС и США лучшим ответом Путину
Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что ЕС и Соединённые Штаты должны держаться вместе, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину мощный и единый ответ со стороны западных стран. Её слова приводит издание Hospodářské noviny.
«Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США», — заявила Меркель.
Она полагает, что Украине необходимо продолжать получать военную помощь и поддержку в укреплении обороноспособности от западных стран, и это сотрудничество не должно прекращаться после завершения конфликта. По мнению бывшего канцлера, единство и мощь Запада остаются ключевыми факторами.
Похожего мнения придерживается американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм*, настаивающий на введении санкций в отношении всех стран, которые откажутся оказывать помощь Украине. Он уже успел поставить по этому поводу ультиматум Китаю.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.