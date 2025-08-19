В России студентов проверят на принятие традиционных ценностей

В России планируют оценить, насколько студенты разделяют традиционные ценности. Эту работу поручили Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщает издание «Ведомости».

В университете уточнили, что разработанная методика в перспективе может быть расширена и применена для аналогичных задач в системе образования страны. Заказчиком выступил Российский университет спорта ГЦОЛИФК, а тендер на создание программы стоимостью 10 миллионов рублей ВШЭ выиграла в конце июля.

Однако, как выяснили «Ведомости», оценить отношение молодёжи к традиционным ценностям сложно из-за отсутствия чёткого определения этого понятия.

Один из экспертов, опрошенных изданием, отметил, что на интуитивном уровне под традиционными ценностями обычно понимают стремление к семье, справедливости и коллективизму. Однако, по его словам, если спросить студентов, какие именно российские традиционные ценности они знают, немногие смогут назвать больше пяти.