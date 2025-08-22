22 августа отмечается День государственного флага России. Бойцы специальной военной операции поздравили граждан страны с праздником, подчеркнув символическое значение триколора для себя. Видео поздравления опубликовал ресурс «Герои спецоперации Z».

Бойцы СВО поздравили россиян с Днём флага и показали триколор с передовой. Видео © Герои спецоперации Z

«Наш триколор — это не просто символ государства. Наш флаг — это наша гордость, наша сила, наша вера в будущее. И мы несём наш флаг как символ правды. Отдаём честь бело-сине-красному знамени. Великому символу единства и патриотизма!», — такими словами бой поздравили граждан.

В поздравлении с передовой бойцы призвали показывать видео детям, чтобы они гордились защитниками страны. Российский триколор для солдат остаётся символом правды и единства, под которым они продолжают службу на линии фронта.