22 августа, 09:53

«Это самое святое, это моя Родина»: Российские бойцы рассказали, что для них значит флаг РФ

Обложка © Telegram / Минобороны России

В День Государственного флага Российской Федерации бойцы ВС РФ, защищающие страну в зоне СВО, рассказали, какое значение для них имеет родной триколор. Солдаты записали видео, в котором заявили, что государственный символ сочетает в себе крепость, мощь и силу, а также достоинство и честь.

«Российский флаг — это самое святое, это моя Родина», — признался боец с позывным Медик

Военнослужащие ВС РФ рассказали, что для них значит флаг страны. Видео © Telegram / Минобороны России

Другой военнослужащий рассказал, что символ страны прошёл с ним через все трудности боевых действий, гордо развиваясь на освобождённых Армией России территориях.

«Флаг Российской Федерации с нашим гербом шагает со мной с самого-самого начала. Вот мы с ним потихонечку вместе двигаемся. Куда ни заходим, везде висит какое-то время, пока не продвигаемся дальше», — поведал командир штурмовой группы с позывным Огонёк.

Ранее бойцы специальной военной операции выступили с поздравлениями для граждан страны, подчеркнув глубокую личную значимость триколора. Торжественные слова передали солдаты, защищающие страну на передовой.

