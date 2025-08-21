Боец ВС РФ под «флагом России» в небе расстрелял украинский БПЛА из советского убийцы дронов
Эксперт Шурыгин показал видео со стрельбой по БПЛА из пулемёта у мыса Тарханкут
Обложка © Telegram / Рамзай
Российский военнослужащий расстрелял украинский дрон-камикадзе из тумбового зенитно-пулеметного комплекса, который делает примерно пять тысяч выстрелов в минуту. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём телеграм-канале «Рамзай».
Боец ВС РФ стреляет по украинскому дрону из пулемёта. Видео © Telegram / Рамзай
«Оператор тумбового зенитно-пулеметного комплекса на базе тульского 7,62-мм авиационного пулемета ГШГ-7,62 со скорострельностью от 3500 до 6000 выстр./м перехватывает среднеразмерный БПЛА-камикадзе противника», — отметил автор.
Пулемёт наводят на цель, исходя из данных на тепловизоре прицельного комплекса «Кречет». На видео заметно, военнослужащие уже праздновали уничтожение БПЛА, однако тот уже в огне сумел подняться в высоту, хотя это лишь вновь пробудило азарт в солдатах. Что произошло далее, не уточняется.
В комментариях пользователи обратили внимание на только на мощь российского оружия, но и на потрясающий крымский закат в цветах российского флага.
Ранее Life.ru рассказывал, что российский инженер модифицировал советский четырёхствольный пулемёт ГШГ-7,62, разработанный ещё в 1968 году, для борьбы с безэкипажными катерами-камикадзе. Мастер заменил газовый двигатель на электрический, тем самым увеличив время непрерывной стрельбы оружия.