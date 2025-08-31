Мессенджер MAX
ВМС Украины признали подрыв корабля на мине против «русского морского десанта»

В ВМС Украины подтвердили подрыв сухогруза у берегов Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Сухогруз подорвался на «неустановленном» взрывном устройстве в Чёрном море, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии для издания «Суспильное».

Он решил опустить, что речь идёт о мине от «русского морского десанта». По словам спикера ВМС, в результате происшествия обошлось без пострадавших среди членов экипажа. В настоящее время проводится осмотр повреждений судна для оценки его состояния.

Утром стало известно о взрыве в акватории близ Одессы, в результате которого было повреждено грузовое судно. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что корабль получил пробоину и активно принимает воду, уходя кормой под воду. Причиной стал подрыв на украинской мине, которые ВСУ используют для защиты от возможной высадки российского десанта.

