ВМС Украины признали подрыв корабля на мине против «русского морского десанта»
В ВМС Украины подтвердили подрыв сухогруза у берегов Одессы
Сухогруз подорвался на «неустановленном» взрывном устройстве в Чёрном море, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии для издания «Суспильное».
Он решил опустить, что речь идёт о мине от «русского морского десанта». По словам спикера ВМС, в результате происшествия обошлось без пострадавших среди членов экипажа. В настоящее время проводится осмотр повреждений судна для оценки его состояния.
Утром стало известно о взрыве в акватории близ Одессы, в результате которого было повреждено грузовое судно. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что корабль получил пробоину и активно принимает воду, уходя кормой под воду. Причиной стал подрыв на украинской мине, которые ВСУ используют для защиты от возможной высадки российского десанта.