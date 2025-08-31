ВМС Украины признали подрыв корабля на мине против «русского морского десанта»

Сухогруз подорвался на «неустановленном» взрывном устройстве в Чёрном море, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии для издания «Суспильное».

Он решил опустить, что речь идёт о мине от «русского морского десанта». По словам спикера ВМС, в результате происшествия обошлось без пострадавших среди членов экипажа. В настоящее время проводится осмотр повреждений судна для оценки его состояния.