Сухогруз подорвался на дрейфующей мине и терпит бедствие у берегов Одессы
Сухогруз получил повреждения, предположительно, подорвавшись на дрейфующей мине ВСУ, и начал тонуть у берегов Одессы. Соответствующее видео опубликовал капитан другого судна.
Видео © Страна.ua
По словам автора ролика, корабль подорвался на мине. На кадрах виден сильный дифферент на корму. Название и принадлежность судна пока неизвестна. Одесские паблики и СМИ сообщают о дрейфующих в море украинских минах и недавнем сильном взрыве неподалёку от побережья. Официальных комментариев властей на данный момент не поступало.
Это не первый подобный случай в Чёрном море. Груженный зерном грузинский сухогруз совершил столкновение с морской миной у порта Южный под Одессой. А в Затоке Одесской области возле берега взорвалась мина, погибли как минимум два человека.
Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN