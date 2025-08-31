Мессенджер MAX
31 августа, 08:59

Сухогруз подорвался на дрейфующей мине и терпит бедствие у берегов Одессы

Сухогруз получил повреждения, предположительно, подорвавшись на дрейфующей мине ВСУ, и начал тонуть у берегов Одессы. Соответствующее видео опубликовал капитан другого судна.

Видео © Страна.ua

По словам автора ролика, корабль подорвался на мине. На кадрах виден сильный дифферент на корму. Название и принадлежность судна пока неизвестна. Одесские паблики и СМИ сообщают о дрейфующих в море украинских минах и недавнем сильном взрыве неподалёку от побережья. Официальных комментариев властей на данный момент не поступало.

Это не первый подобный случай в Чёрном море. Груженный зерном грузинский сухогруз совершил столкновение с морской миной у порта Южный под Одессой. А в Затоке Одесской области возле берега взорвалась мина, погибли как минимум два человека.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
