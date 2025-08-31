Сухогруз подорвался на дрейфующей мине и терпит бедствие у берегов Одессы

По словам автора ролика, корабль подорвался на мине. На кадрах виден сильный дифферент на корму. Название и принадлежность судна пока неизвестна. Одесские паблики и СМИ сообщают о дрейфующих в море украинских минах и недавнем сильном взрыве неподалёку от побережья. Официальных комментариев властей на данный момент не поступало.