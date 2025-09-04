Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 01:27

Российский боец рассказал о ликвидации наёмников ВСУ под Константиновкой

РИАН: Наёмники ВСУ под Константиновкой ликвидируются при бегстве с позиций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

На Константиновском направлении иностранные наёмники, служащие в рядах Вооружённых сил Украины, часто погибают во время бегства с позиций. Об этом рассказал РИА «Новости» командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Ахи.

По его словам, большинство обнаруженных погибших находились в состоянии, указывающем на бегство с линии фронта, в отличие от регулярных украинских боевиков, которые «чем-то занимались». На освобождённых позициях российские подразделения находят следы пребывания иностранных бойцов: приспособления для автоматов, продукты питания из разных стран, бронежилеты НАТО и повреждённое оружие.

Новости СВО. ВС РФ штурмуют и зачищают Купянск, операция «Поток» на подходе в ДНР, Путин о бегстве украинской армии, 4 сентября
Новости СВО. ВС РФ штурмуют и зачищают Купянск, операция «Поток» на подходе в ДНР, Путин о бегстве украинской армии, 4 сентября

А ранее британское издание предположило, что заморозка украинского конфликта на линии соприкосновения по корейскому сценарию может предоставить киевскому режиму ряд стратегических преимуществ. При таком развитии событий украинская сторона сможет де-юре не признавать потерю территорий, получить гарантии безопасности и использовать перемирие для наращивания военной мощи. В издании полагают, что такой вариант является «наименее плохим» для Украины, так как формально сохраняет за ней право на потерянные земли и даёт время для подготовки к боевым действиям.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar