На Константиновском направлении иностранные наёмники, служащие в рядах Вооружённых сил Украины, часто погибают во время бегства с позиций. Об этом рассказал РИА «Новости» командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным Ахи.

По его словам, большинство обнаруженных погибших находились в состоянии, указывающем на бегство с линии фронта, в отличие от регулярных украинских боевиков, которые «чем-то занимались». На освобождённых позициях российские подразделения находят следы пребывания иностранных бойцов: приспособления для автоматов, продукты питания из разных стран, бронежилеты НАТО и повреждённое оружие.

А ранее британское издание предположило, что заморозка украинского конфликта на линии соприкосновения по корейскому сценарию может предоставить киевскому режиму ряд стратегических преимуществ. При таком развитии событий украинская сторона сможет де-юре не признавать потерю территорий, получить гарантии безопасности и использовать перемирие для наращивания военной мощи. В издании полагают, что такой вариант является «наименее плохим» для Украины, так как формально сохраняет за ней право на потерянные земли и даёт время для подготовки к боевым действиям.