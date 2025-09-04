Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 01:05

В Британии назвали сценарий, который позволит Украине избежать разгрома

Telegraph: Заморозка конфликта позволит Киеву вернуть территории в будущем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Заморозка украинского конфликта на линии соприкосновения по корейскому сценарию может предоставить киевскому режиму ряд стратегических преимуществ. Об этом говорится в материале издания The Telegraph.

Авторы статьи обращают внимание на то, что при таком развитии событий украинская сторона сможет де-юре не признавать потерю территорий, получить гарантии безопасности и использовать перемирие для наращивания военной мощи, готовясь к последующему возобновлению боевых действий.

В издании полагают, что такой вариант является «наименее плохим» для Украины, так как формально сохраняет за ней право на потерянные земли и даёт время для подготовки к боевым действиям. Авторы настаивают, что такой сценарий не должен рассматриваться как капитуляция, а скорее как стратегическая передышка для перегруппировки войск.

Макрон: Европейцы завершили подготовку гарантий безопасности для Украины
Макрон: Европейцы завершили подготовку гарантий безопасности для Украины

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что исход текущего конфликта может принять различные формы, включая вариант, напоминающий корейский сценарий. При этом он отметил, что Республика Корея имеет мощного союзника в лице Соединённых Штатов, которые не позволят КНДР захватить её. Кроме того, население КНДР составляет чуть более 20 миллионов человек, тогда как Россия насчитывает более 140 миллионов, и поэтому, по словам экс-комика, прямое копирование корейской модели в военном плане для Незалежной не подходит.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar