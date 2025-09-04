Заморозка украинского конфликта на линии соприкосновения по корейскому сценарию может предоставить киевскому режиму ряд стратегических преимуществ. Об этом говорится в материале издания The Telegraph.

Авторы статьи обращают внимание на то, что при таком развитии событий украинская сторона сможет де-юре не признавать потерю территорий, получить гарантии безопасности и использовать перемирие для наращивания военной мощи, готовясь к последующему возобновлению боевых действий.

В издании полагают, что такой вариант является «наименее плохим» для Украины, так как формально сохраняет за ней право на потерянные земли и даёт время для подготовки к боевым действиям. Авторы настаивают, что такой сценарий не должен рассматриваться как капитуляция, а скорее как стратегическая передышка для перегруппировки войск.