В Британии назвали сценарий, который позволит Украине избежать разгрома
Telegraph: Заморозка конфликта позволит Киеву вернуть территории в будущем
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart
Заморозка украинского конфликта на линии соприкосновения по корейскому сценарию может предоставить киевскому режиму ряд стратегических преимуществ. Об этом говорится в материале издания The Telegraph.
Авторы статьи обращают внимание на то, что при таком развитии событий украинская сторона сможет де-юре не признавать потерю территорий, получить гарантии безопасности и использовать перемирие для наращивания военной мощи, готовясь к последующему возобновлению боевых действий.
В издании полагают, что такой вариант является «наименее плохим» для Украины, так как формально сохраняет за ней право на потерянные земли и даёт время для подготовки к боевым действиям. Авторы настаивают, что такой сценарий не должен рассматриваться как капитуляция, а скорее как стратегическая передышка для перегруппировки войск.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что исход текущего конфликта может принять различные формы, включая вариант, напоминающий корейский сценарий. При этом он отметил, что Республика Корея имеет мощного союзника в лице Соединённых Штатов, которые не позволят КНДР захватить её. Кроме того, население КНДР составляет чуть более 20 миллионов человек, тогда как Россия насчитывает более 140 миллионов, и поэтому, по словам экс-комика, прямое копирование корейской модели в военном плане для Незалежной не подходит.