3 сентября, 21:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Flickr / The White House

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что исход российско-украинского конфликта может принять различные формы, включая вариант, напоминающий ситуацию на Корейском полуострове. Об этом экс-комик сообщил в интервью французскому новостному журналу Le Point.

«Вы спрашиваете, может ли такой сценарий произойти в Украине? Я отвечаю, что всё возможно. Следует уточнить, что у Южной Кореи есть мощный союзникСоединённые Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить её», — ответил Зеленский на вопрос о развитии Южной Кореи после окончания Корейской войны.

Главарь киевского режима подчеркнул, что Украина стремится получить гарантии безопасности, в том числе современные системы противовоздушной обороны, подобные Patriot, используемые Южной Кореей. При этом он отметил различие масштабов: население КНДР составляет чуть более 20 миллионов человек, тогда как Россия насчитывает более 140 миллионов, и поэтому, по его словам, прямое копирование корейской модели в военном плане для Незалежной не подходит.

Сдал назад: Трамп проведёт разговор не с Путиным, а с Зеленским
Сдал назад: Трамп проведёт разговор не с Путиным, а с Зеленским

А ранее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал неприемлемым предложение президента России Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Он назвал семь стран, где можно провести переговоры на высшем уровне: Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Продолжая знакомую риторику, представитель Киева призвал «усилить давление» на РФ.

Тимур Хингеев
