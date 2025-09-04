Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что исход российско-украинского конфликта может принять различные формы, включая вариант, напоминающий ситуацию на Корейском полуострове. Об этом экс-комик сообщил в интервью французскому новостному журналу Le Point.

«Вы спрашиваете, может ли такой сценарий произойти в Украине? Я отвечаю, что всё возможно. Следует уточнить, что у Южной Кореи есть мощный союзник — Соединённые Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить её», — ответил Зеленский на вопрос о развитии Южной Кореи после окончания Корейской войны.

Главарь киевского режима подчеркнул, что Украина стремится получить гарантии безопасности, в том числе современные системы противовоздушной обороны, подобные Patriot, используемые Южной Кореей. При этом он отметил различие масштабов: население КНДР составляет чуть более 20 миллионов человек, тогда как Россия насчитывает более 140 миллионов, и поэтому, по его словам, прямое копирование корейской модели в военном плане для Незалежной не подходит.