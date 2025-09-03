Сдал назад: Трамп проведёт разговор не с Путиным, а с Зеленским
AFP: Трамп имел в виду Зеленского, говоря о скором разговоре с Путиным
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Однако республиканец совершил ошибку: говоря о президенте России, он имел в виду главаря киевского режима Владимира Зеленского. Именно с экс-комиком у хозяина Белого дома пройдёт беседа, сообщает агентство AFP.
«Президент Трамп имел в виду Зеленского», — пишет агентство.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщал о скором телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Он заявлял, что планирует провести телефонный разговор с главой России в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении РФ и Украины.