Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Однако республиканец совершил ошибку: говоря о президенте России, он имел в виду главаря киевского режима Владимира Зеленского. Именно с экс-комиком у хозяина Белого дома пройдёт беседа, сообщает агентство AFP.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщал о скором телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Он заявлял, что планирует провести телефонный разговор с главой России в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении РФ и Украины.