«В ближайшую неделю-две»: Трамп сделал заявление об отношениях с РФ, КНР и КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на установление конструктивных отношений с лидерами России, Китая и КНДР в течение ближайших недель. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с главой Польши Каролем Навроцким, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Белого дома отметил, что в настоящее время поддерживает с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном хорошие отношения, но степень их эффективности станет ясна в ближайшие одну-две недели. При этом Трамп воздержался от конкретных пояснений относительно своего недавнего утверждения в соцсети Truth Social о возможном заговоре лидеров трёх стран против США.

«Я поддерживаю с ними всеми очень хорошие отношения. В ближайшую неделю-две мы поймём, насколько они хорошие», — ответил он, признавшись, что смотрел военный парад, который посчитал «прекрасной церемонией».