Трамп анонсировал новый разговор с Путиным в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении России и Украины.

«Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем. <...> Я буду говорить с ним в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит», — заявил Трамп.