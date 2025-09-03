Трамп анонсировал новый разговор с Путиным в ближайшие дни
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении России и Украины.
«Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем. <...> Я буду говорить с ним в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит», — заявил Трамп.
Ранее Владимир Путин заявлял, что точные даты второго тура переговоров с Дональдом Трампом отсутствуют. Однако российская сторона сохраняет открытость для диалога.