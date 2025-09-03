Мессенджер MAX
3 сентября, 17:17

Трамп анонсировал новый разговор с Путиным в ближайшие дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги в отношении России и Украины.

«Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем. <...> Я буду говорить с ним в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит», — заявил Трамп.

Ранее Владимир Путин заявлял, что точные даты второго тура переговоров с Дональдом Трампом отсутствуют. Однако российская сторона сохраняет открытость для диалога.

Полина Никифорова
