«Приглашение на столе»: Путин рассказал о возможной встрече с Трампом

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал перспективы проведения второго раунда переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции по итогам визита в Китай, включавшего участие в саммите ШОС, российский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Сроков не известно. Подготовка к встрече не ведётся, но приглашения на столе», — заявил Путин.

Этой фразой он подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога.