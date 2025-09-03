«Приглашение на столе»: Путин рассказал о возможной встрече с Трампом
Путин заявил об отсутствии сроков второй встречи с Трампом
Путин и Трамп. Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал перспективы проведения второго раунда переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции по итогам визита в Китай, включавшего участие в саммите ШОС, российский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов.
«Сроков не известно. Подготовка к встрече не ведётся, но приглашения на столе», — заявил Путин.
Этой фразой он подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога.
Напомним, что 15 августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. По результатам этих переговоров российский лидер пригласил своего американского коллегу в Москву. Трамп, комментируя диалог, назвал его продуктивным, несмотря на то, что некоторые вопросы остались нерешёнными.