Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:46

«Приглашение на столе»: Путин рассказал о возможной встрече с Трампом

Путин заявил об отсутствии сроков второй встречи с Трампом

Путин и Трамп. Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Путин и Трамп. Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал перспективы проведения второго раунда переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции по итогам визита в Китай, включавшего участие в саммите ШОС, российский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Сроков не известно. Подготовка к встрече не ведётся, но приглашения на столе», — заявил Путин.

Этой фразой он подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога.

Путин: РФ готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии результата
Путин: РФ готова повысить уровень переговоров с Украиной при наличии результата

Напомним, что 15 августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. По результатам этих переговоров российский лидер пригласил своего американского коллегу в Москву. Трамп, комментируя диалог, назвал его продуктивным, несмотря на то, что некоторые вопросы остались нерешёнными.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Дональд Трамп
  • Встреча Путина и Трампа
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar