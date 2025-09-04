Новости СВО. ВС РФ штурмуют и зачищают Купянск, операция «Поток» на подходе в ДНР, Путин о бегстве украинской армии, 4 сентября Оглавление Харьковская область, 4 сентября Донецкая Народная Республика, 4 сентября Курская область, 4 сентября Потеря боеспособности ВСУ Трудная зима для Киева Российские войска возвращают утерянные города Харьковской области, Северск близок к окружению, Киев испытывает нехватку личного состава — дайджест Life.ru 3 сентября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Купянске. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Харьковская область, 4 сентября

Армия России ведёт бои в Купянске. Министерство обороны показало кадры, на которых видно, что наши штурмовики присутствуют в разных уголках города, в том числе центральной части.

— На кадрах Минобороны видны российские флаги в центре, у администрации, у стадиона «Спартак» на переулке Спортивном, у городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1-го Мая. Ранее Герасимов заявлял об успехах на этом направлении, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

На Украине, как всегда, не хотят принимать реальность и придумывают истории, чтобы скрыть свои провалы. В украинских СМИ начали цитировать командира 429-го полка беспилотных систем Юрия Федоренко. По его версии, российские солдаты проникли в город, переодевшись в гражданскую одежду, и сделали нужное видео, но почему БПЛА, с которого велась съёмка, не был сбит, если в городе всё контролируется ВСУ, он объяснить не смог.

Кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 4 сентября

В Донецкой Народной Республике продолжается наступление у Северска и Красноармейска (Покровска). На севере республики ВС РФ прижимают противника к реке Северский Донец в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, освобождена часть села Переездное.

В Сеть утекли кадры подготовки российских военных к операции штурма населённого пункта через трубу. «Военная хроника» напомнила, что через ДНР проложены газопроводы, выходящие в Славянск, Краматорск, Константиновку и Красноармейск. В последнем Армия России уже ведёт бои и очищает пригород от противника.

Карта СВО на 4 сентября 2025 года. Армия России продвигается на Красноармейском направлении. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 4 сентября

ВСУ не предпринимали новых попыток войти в Курскую область, а наши ВКС планомерно отработали по тылам противника в приграничье. Сообщается о сбросе ФАБ-3000 по нескольким целям. При этом потери в Сумской области у противника растут. Около 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести. Анализ проводили родственники боевиков, и в нём не учитывались погибшие и раненые.

Потеря боеспособности ВСУ

Вооружённые формирования Украины постепенно теряют боеспособность. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай.

— Укомплектованность самых боеготовых подразделений ВСУ составляет 47–48%, — отметил глава государства.

По его словам, российские войска на всех направлениях ведут наступления. Украинские подразделения не способны прибегнуть к аналогичным действиям.

— Все группировки ВС РФ на всех направлениях наступают, наступают успешно, разным темпом. Как на это реагирует противник? Он пытается затыкать дыры, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного района в другие, которые считает наиболее критичными, — рассказал Путин.

Трудная зима для Киева

Журналисты CNN предвещают очередную трудную зиму для подконтрольных Киеву территорий. И без помощи США станет ещё сложнее. Дело в том, что Украина оказалась без российских энергоресурсов из-за своей позиции и переключилась на покупку их в других странах. Вместе с этим усилились атаки на электростанции и объекты газотранспортной системы, которые необходимы в зимний период. В итоге вся надежда — на Вашингтон и усиление санкций.

Но события последних дней показывают, что если Дональд Трамп и будет вводить санкции, то не только в отношении России и Украины.

Авторы Даниил Черных