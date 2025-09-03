Путин: ВС РФ наступают повсеместно, пока ВСУ пытаются затыкать дыры в обороне

Российские войска наступают на всех направлениях в разом темпе, освобождая один населённый пункт за другим. В это время ВСУ просто пытаются затыкать дыры в обороне, сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Все группировки ВС РФ на всех направлениях наступают, наступают успешно, разным темпом. Как на это реагирует противник? Он пытается затыкать дыры, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного района в другие — которые считает наиболее критичными», — отметил глава РФ.

Он добавил, что недавно ВСУ перебросили 95-ю бригаду с Сумского направления на другой участок фронта, однако украинские солдаты и под Сумами испытывают огромные проблемы. Так, украинское командование заменило формирование на менее умелое.

«И так на всей линии боевого соприкосновения. Но расслабляться нельзя», — заключил президент.