Путин: ВС РФ наступают повсеместно, пока ВСУ пытаются затыкать дыры в обороне
Российские войска наступают на всех направлениях в разом темпе, освобождая один населённый пункт за другим. В это время ВСУ просто пытаются затыкать дыры в обороне, сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.
«Все группировки ВС РФ на всех направлениях наступают, наступают успешно, разным темпом. Как на это реагирует противник? Он пытается затыкать дыры, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного района в другие — которые считает наиболее критичными», — отметил глава РФ.
Он добавил, что недавно ВСУ перебросили 95-ю бригаду с Сумского направления на другой участок фронта, однако украинские солдаты и под Сумами испытывают огромные проблемы. Так, украинское командование заменило формирование на менее умелое.
«И так на всей линии боевого соприкосновения. Но расслабляться нельзя», — заключил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации Россия сражается не столько за территории, сколько за права русских людей, проживающих на них. Он подчеркнул, что выраженная на референдуме воля народа — это и есть демократия, с которой нужно считаться.