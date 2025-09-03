Путин: РФ в СВО борется не столько за территории, сколько за права людей
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Россия, проводя специальную военную операцию, борется не столько за территории, сколько за права людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Life.ru.
«Мы же боремся не за территории, а за права людей, которые живут на этих территориях. Прежде всего об этом идёт речь. И если люди в ходе референдумов высказались за то, чтобы быть в составе РФ, надо мнение это уважать. Это и есть демократия», — подчеркнул глава государства по итогам своего визита в Китай.