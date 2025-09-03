Новости СВО. Фёдоровка освобождена, наступление на Северск нарастает, Трамп готовит наёмников для Украины, а Фицо везёт в Киев слова Путина, 3 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 3 сентября Курская область, 3 сентября Американские наёмники готовятся погибнуть за Киев Новый посредник между Россией и Украиной Российские войска наступают под Северском, между Россией и Украиной могут встать американцы, Путин дал Европе совет по энергоресурсам — дайджест Life.ru. 2 сентября, 21:07 Армия России продвигается на позициях у Северска. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика, 3 сентября

ВС РФ освободили Фёдоровку. Здесь отличились подразделения Южной группировки войск. Эксперты указывают, что этот участок фронта был статичен.

— Вероятно, группировки российских войск начали движение на Северск с юга. С запада и с севера город поджимает группировка «Запад». Освобождение Северска позволит очистить от ВСУ всю северо-восточную часть ДНР, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Также сообщается, что наши войска ведут наступление между Константиновкой и Красноармейском (Покровском). Флаги России подняты в Полтавке. Кроме того, идут бои за Шахово. Оно имеет важное значение, так как через него проходят пути снабжения ВСУ.

Карта СВО на 3 сентября 2025 года. ВС РФ развернули флаг России в Полтавке. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 3 сентября

ВСУ попытались наступать на курское приграничье. Очередная вылазка закончилась без успеха. Противник был уничтожен на территории Сумской области.

— Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили миномёт, сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять мин два раза нанесли огневое поражение, — рассказали российские разведчики.

Американские наёмники готовятся погибнуть за Киев

В США обдумывают возможность отправки на Украину своих граждан. Этот будут не кадровые военнослужащие, а наёмники частных компаний. Таким образом, президент США не хочет втягивать официальные Вооружённые силы в конфликт в Восточной Европе, что может вызвать прямое противостояние России и Штатов. Они могут оказаться на линии разграничения после заключения мирного соглашения Москвы и Киева.

В чешской прессе раскритиковали такую идею. Там напомнили, что Вашингтон уже обращался к помощи наёмников во время кампании в Афганистане и Ираке.

— Дональд Трамп хочет, вероятно, сдержать своё обещание о том, что нога американского солдата не ступит на Украину. Трамп не хочет прогневать своё электоральное ядро, которое настроено очень изоляционистски, и не хочет затягивания Соединённых Штатов Америки в очередные «бесконечные войны», — говорится в материале.

Журналисты из Чехии предполагают, что Трамп сейчас хочет защитить Украину любой ценой, в том числе и от возможного будущего конфликта. Но сделать это нужно, не потеряв политический вес дальше.

Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Новый посредник между Россией и Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо невольно становится переговорщиком между Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Словацкий политик после встречи с президентом России в Китае обещал передать на Украину важное послание.

— Из этой важной беседы я сделал несколько важных выводов, которые намерен передать Зеленскому в пятницу. Уезжая, я также имел возможность отдельно поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, — рассказал политик.

В ходе переговоров между лидерами России и Словакии обсуждался вопрос и продолжающихся боевых действий. Роберт Фицо отметил, что намерен во время визита в Киев поговорить с представителями киевского режима об атаках на нефтепровод «Дружба».

— Я буду очень серьёзно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру, — сказал премьер-министр.

Президент России посоветовал ему и другим западным странам перестать поставлять энергоресурсы на Украину.

— Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов, — заявил Владимир Путин.

Встреча Роберта Фицо и Владимира Зеленского планируется 5 сентября 2025 года. Переговоры должны пройти в Ужгороде.

Авторы Даниил Черных