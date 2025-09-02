Новости СВО. ВС РФ давят оборону ВСУ в Красноармейске, Генштаб показал карту будущих границ, Путин объяснил условия завершения СВО, 2 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 2 сентября Курская область, 2 сентября Новые границы России Янукович о ЕС и НАТО Президент России назвал способ закончить СВО Российские войска продвинулись на Покровском направлении, Одесса и Николаев могут стать частью России, Украине объяснили, куда ей не нужно вступать, — дайджест Life.ru. 1 сентября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ под Волчанском в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 2 сентября

Армия России ведёт наступление в Красноармейске (Покровск). Сообщается, что войска зашли в центр города и, возможно, подошли к местной железнодорожной станции. Также появляется информация, что бои идут у Константино-Еленинского храма.

— Пока непонятно, какие силы Сырский готов будет бросить, чтобы отбить утерянные позиции, но исход продвижения РФ в центр определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать связанную линию позиций в городе, или оборона начнёт разваливаться по всему району вплоть до Константиновки, — пишет «Военная хроника».

На севере ДНР войска продвигаются к Северску. Противник занял многоэтажные дома и переоборудовал их под свои нужды, что затрудняет наступление. Вместе с этим ВС РФ вычищают Серебрянское лесничество и Серебрянку.

Карта СВО на 2 сентября 2025 года. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 2 сентября

ВСУ больше не предпринимают попыток зайти в Курскую область на Тёткинском и Глушковском направлениях. При этом ВКС РФ работают по противнику в приграничье.

Новые границы России

За спиной главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заметили карту Украины без Одесской и Николаевской областей. Но у Киева, согласно карте, остаётся Харьковская и Сумская, где сейчас российские войска развивают наступление.

— Есть мнение, что это не просто какие-то фантазии журналистов, политологов и военкоров, а вполне реальные, достижимые цели СВО. В конце концов, оставлять Украине доступ к Чёрному морю было бы опасно, — пишет журналист Анатолий Кузичев.

Несколькими днями ранее Герасимов рассказал об успехах российских войск и заявил о том, что СВО продолжится.

— Выполнение задач специальной военной операции Объединённой группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий, — сказал он.

Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Янукович о ЕС и НАТО

Неожиданно для всех в публичном пространстве появился бывший президент Украины Виктор Янукович. Власти он лишился в 2014 году в результате государственного переворота. В своём выступлении он сообщил, что работал по сближению его страны и ЕС.

— Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом, ставил в конечном счёте задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнёры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли, — сказал экс-президент.

Кроме того, он заявил, что выступал против вступления Украины в НАТО. По его словам, это могло стать причиной гражданской войны.

Президент России назвал способ закончить СВО

Президент России Владимир Путин назвал способ, как закончить специальную военную операцию.

— Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности, — заявил глава государства.

Среди них он выделил попытки затянуть Украину в НАТО. То есть Североатлантический альянс должен отказаться от расширения на восток.

Авторы Даниил Черных