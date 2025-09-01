Новости СВО. ВС РФ продвигаются на Днепровщине, в ДНР уничтожена элита ГУР, ВСУ в панике отходят, 59% украинцев за мир, Киев объявил войну хасидам, 1 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 1 сентября Днепропетровская область, 1 сентября Курская область, 1 сентября Сколько украинцев за мир Киев наступает на хасидов Армия России уничтожила на севере ДНР элитные подразделения киевского режима, FPV-дроны начали бить вглубь Днепропетровской области, больше половины украинцев хотят окончания боевых действий — дайджест Life.ru. 31 августа, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ у Серебрянки. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 1 сентября

На стык ДНР и Харьковской области Киев перебросил подразделения Главного управления разведки. Согласно сообщению Министерства обороны, украинская элита понесла потери от бойцов группировки «Запад».

Также на севере ДНР Армия России наступает в Серебрянском лесничестве. Штурмовики уже вышли к западным окраинам Серебрянки, а также продвинулись у Выемки.

На Покровском направлении зафиксировано применение БПЛА «Герань» по передовым позициям противника. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что наши войска ведут окружение Шахово.

Расчёт самоходной гаубицы «Мста-СМ2» группировки войск «Запад» накрыл огнём пункт управления дронами ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Днепропетровская область, 1 сентября

После освобождения Камышевахи в ДНР, находящейся на границе с Днепропетровской областью, у российских войск открылась возможность наступать вглубь региона.

— Ближайшая цель «Востока» на этом участке — Терновое, расположенное на Днепропетровщине в трёх километрах к западу от Камышевахи. Его освобождение позволит соединиться подразделениям «Востока», занимающим Малиевку и Вороное, что значительно расширит наш плацдарм на территории противника, — считает военный корреспондент Александр Коц.

Украинские боевики уже жалуются, что российские FPV-дроны уничтожают противника в Днепропетровской области. Беспилотники зафиксировали у села Покровское, расположенного в 20 километрах от позиций ВС РФ.

Курская область, 1 сентября

Киевские подразделения не наступают на Курскую область, но возобновились атаки на позиции наших войск в Сумской. ВСУ попытались отбить позиции у Варачино, Кондратовки и Андреевки.

— Попытки атак противника будут продолжаться, так как пока отмечается усиление присутствия. На направлении Варачино зафиксировано прибытие подразделений 15-го пограничного отряда ГПС Украины, которые наверняка пойдут штурмовать позиции ВС РФ вместе с 71-й ЕБр, — пишет канал «Архангел спецназа».

Карта СВО на 1 сентября 2025 года. Армия России продвигается вглубь Днепропетровской области после освобождения Камышевахи. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сколько украинцев за мир

59% украинцев выступают за мирные переговоры и только 20% за боевые действия, в которых ВСУ должны занять Донбасс и Крым. Процент тех, кто за прекращение вооружённого конфликта, растёт каждый месяц. Точно также растёт количество территорий, переходящих под контроль России, что подтвердил начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года. В Кремле отмечают, что готовы к урегулированию, а вот власти в Киеве саботируют мирный процесс.

— Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Но пока в этом мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Киев наступает на хасидов

Издание Times of Israel сообщает, что киевский режим запретил ежегодное паломничество евреев-хасидов в Умань. Официально это связано с запретом на проведение массовых мероприятий, однако истинная причина может быть в другом. Израильские журналисты предполагают, что на Украине обиделись на Израиль из-за отсутствия поддержки. Кроме того, Киев выдвинул требования израильским властям, если всё-таки паломники приедут. Одно из них касается безопасности. Израиль должен обеспечить финансирование правоохранительных органов, которые будут в этот момент в городе, а также привезти на Украину своих стражей порядка. Если это окажется правдой, то стоит ожидать провокаций, так как удар по израильской полиции даст Киеву картинку для мировых СМИ.

