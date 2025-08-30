Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:13

Герасимов: Армия России продолжает наступление практически по всей линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Вооружённые силы России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта в ходе специальной военной операции. Данное заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.

«Объединённой группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта», — сказал Герасимов, добавив, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий, а задачи на осенний период будут уточнены.

Герасимов отметил, что в течение весны и лета российские подразделения взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населённых пунктов. По его словам, в Сумской и Харьковской областях вдоль границ России создаётся зона безопасности, а в Днепропетровской области вооружённым силам удалось овладеть семью населёнными пунктами.

Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО: главное
Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО: главное

Также Валерий Герасимов доложил, что российские войска сохраняют полную стратегическую инициативу в ходе СВО. Он также выделил значение оборонно-промышленного комплекса, заявив, что именно благодаря его способности оперативно поставлять в необходимых объёмах высокоточное оружие, ракеты, боеприпасы, вооружение и технику.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Валерий Герасимов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar