Герасимов: Армия России продолжает наступление практически по всей линии фронта

Вооружённые силы России продолжают безостановочное наступление практически по всей линии фронта в ходе специальной военной операции. Данное заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.

«Объединённой группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта», — сказал Герасимов, добавив, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий, а задачи на осенний период будут уточнены.

Герасимов отметил, что в течение весны и лета российские подразделения взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населённых пунктов. По его словам, в Сумской и Харьковской областях вдоль границ России создаётся зона безопасности, а в Днепропетровской области вооружённым силам удалось овладеть семью населёнными пунктами.