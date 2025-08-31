Стало известно, сколько украинцев выступают за заключение мира с Россией
Опрос: 59% опрошенных украинцев хотят переговоров и завершения конфликта
59% опрошенных жителей Украины считают, что конфликт с Россией нужно как можно скорее завершать с помощью мирных переговоров, на которых будет достигнут компромисс. Об этом свидетельствуют данные исследования украинской социологической группой «Рейтинг».
При этом лишь пятая часть опрошенных (20%) отстаивают идею продолжения войны до победного конца с захватом Крыма и Донбасса, а 13% поддерживают военные действия до восстановления границ, существовавших на 23 февраля 2024 года. Остальные 8% либо затруднились с ответом, либо выбрали иной вариант.
Примечательно, что с февраля 2023 года доля тех, кто выступает за мирный путь, выросла на внушительные 47 процентных пунктов. При этом число тех, кто хочет, чтоб страна воевала, пока не вернёт все территории, сократилось почти наполовину — на 53 пункта.
Кстати, существенно сократилось и число тех украинцев, которые считали, что Украину искупают в деньгах, льготах и комфорте, если она вступит в ЕС. Так, в 2023 году таких оптимистов было 73%, а теперь их осталось всего 43%. При этом почти половина опрошенных уверенны, что через десять лет их страна станет ещё беднее, а людей там останется ещё меньше.