Стало известно, сколько украинцев выступают за заключение мира с Россией

59% опрошенных жителей Украины считают, что конфликт с Россией нужно как можно скорее завершать с помощью мирных переговоров, на которых будет достигнут компромисс. Об этом свидетельствуют данные исследования украинской социологической группой «Рейтинг».

При этом лишь пятая часть опрошенных (20%) отстаивают идею продолжения войны до победного конца с захватом Крыма и Донбасса, а 13% поддерживают военные действия до восстановления границ, существовавших на 23 февраля 2024 года. Остальные 8% либо затруднились с ответом, либо выбрали иной вариант.

Примечательно, что с февраля 2023 года доля тех, кто выступает за мирный путь, выросла на внушительные 47 процентных пунктов. При этом число тех, кто хочет, чтоб страна воевала, пока не вернёт все территории, сократилось почти наполовину — на 53 пункта.