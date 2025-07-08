Более половины украинцев потеряли веру в светлое будущее в ЕС, показал опрос

На Украине граждане всё чаще отказываются от мысли, что их ждёт светлое будущее, тогда как три года назад настроения в обществе были гораздо оптимистичнее. Такие данные следуют из опроса Foreign Affairs, результаты которого публикует украинское издание «Страна».

В публикации напоминается, что в октябре 2022 года 88% опрошенных выразили уверенность в позитивных изменения на Украине через 10 лет, посчитав, что страна станет «процветающей» и обязательно войдёт в состав Евросоюза. В 2023 году таких оптимистов насчитывалось только 73%, в 2024 году — 57%. На данный момент лишь 43% аккуратно высказались о возможном светлом будущем Украины. При этом 47% респондентов признались, что через десятилетие Украина станет нищей страной с полностью разрушенной экономикой и большим оттоком людей.