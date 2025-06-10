В ГД объяснили результаты опроса «ручных социологов» Зеленского о готовности украинцев «терпеть войну»
Свинцов: На Украине лишь единицы поддерживают продолжение боевых действий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, который показал, что 52% граждан якобы выступают категорически против любых территориальных уступок России. Депутат Государственной думы Андрей Свинцов в разговоре с Life.ru прокомментировал результаты этого социологического исследования.
Он обратил внимание, что число сторонников воевать «до последнего украинца» за три года сократилось с 87% до 50%.
«А по факту это ещё меньше, потому что всё-таки те 7 миллионов граждан Украины, которые сегодня выехали в Европу, вот собственно это те голоса, которые требуют воевать до последнего украинца, находясь в тёплых странах Евросоюза», — сказал Свинцов.
По словам парламентария, те, кто находится непосредственно на территории Украины и каждый день наблюдают за тем, как Зеленский и его команда разворовывают страну, уничтожают экономику, запускают на убой всё мужское население и часть женского населения, понимают, за что идёт война.
Война идёт за то, чтобы у Зеленского было как можно больше денег. Вот и всё, это единственная задача Зеленского — сохранить жизнь, сохранить власть, как можно больше на этом заработать себе и своей команде. Вот и всё, ни о чем другом речи не идет. Поэтому, все кто на территории Украины всё это понимают. Поэтому за 3 эти года поддержка Зеленского уже практически нулевая. Поддержка войны тоже, как мы видим, сократилась в 2 раза. Но ещё раз подчеркну — на территории Украины там единицы, кто поддерживает продолжение войны
«А те, кто находится в тёплых странах Евросоюза, конечно, они готовы — пускай все, кто остался на Украине пускай бьются там до последнего и пытаются отстоять свой суверенитет, которого с приходом не только Зеленского, а ещё и нескольких президентов до него, как не было, так и нет, потому что они просто легли под своих западных хозяев», — заключил депутат.
По данным КМИС, 52% украинцев предпочтут продолжение боевых действий утрате территорий. При этом в Сети подвергли сомнению результаты опроса, проведённого организацией, которая находится под полным контролем Офиса президента Украины и самого Владимира Зеленского.