В ГД объяснили результаты опроса «ручных социологов» Зеленского о готовности украинцев «терпеть войну»

Война идёт за то, чтобы у Зеленского было как можно больше денег. Вот и всё, это единственная задача Зеленского — сохранить жизнь, сохранить власть, как можно больше на этом заработать себе и своей команде. Вот и всё, ни о чем другом речи не идет. Поэтому, все кто на территории Украины всё это понимают. Поэтому за 3 эти года поддержка Зеленского уже практически нулевая. Поддержка войны тоже, как мы видим, сократилась в 2 раза. Но ещё раз подчеркну — на территории Украины там единицы, кто поддерживает продолжение войны