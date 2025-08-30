Новости СВО. Котел под Шандриголовом, «Азов» разгромлен на севере ДНР, чудовищные потери ВСУ, Европа пытается создать буферную зону, 30 августа Оглавление Донецкая Народная Республика, 30 августа Днепропетровская область, 30 августа Курская область, 30 августа Общие потери ВСУ Буферная зона по-европейски Трамп обрезал финансирование украинок Армия России отбила наступление киевских террористов, группировка ВСУ на севере ДНР зажата в клещи, 340 тысяч вэсэушников не вернутся домой, Трамп оставил украинок без денег — дайджест Life.ru. 29 августа, 21:07 5188 5188 Армия России уничтожает боевиков «Азова»* в ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 30 августа

Украинские подразделения попытались наступать на севере Донецкой Народной Республики. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Киев перебросил «Азов»* в леса под Карповку, Среднее, Шандриголово и Дерилово. Часть из них уже уничтожена. В свою очередь, российские войска не останавливаются на этом участке и обходят Шандриголово. Враг может быть прижат к реке.

На юге ДНР наши штурмовики вошли в Камышеваху. Этот населённый пункт находится на границе республики и Днепропетровской области.

Карта СВО на 30 августа 2025 года. ВС РФ обходят Шандриголово с восточной стороны. Фото © Telegram / DIVGEN | Карта СВО.

Днепропетровская область, 30 августа

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что ВС РФ ведут наступление в Днепропетровской области. Войска продвигаются к Новопавловке. Когда Армия России возьмёт этот населённый пункт, обороняться противнику будет сложнее, так как дальше степь.

— Сейчас самый опасный участок — район пересечения трёх областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Там противник наступает и имеет существенные успехи, — отмечает он.

Курская область, 30 августа

Противник не предпринимал активных действий в курском приграничье, чего нельзя сказать о наших войсках. Неподалёку от Курской области уничтожен высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст. В 2023 году он примкнул к ВСУ. До Украины он успел принять участие в операциях в Афганистане и Мали. Его боевой путь прерван российским ФАБом.

Расчёт ОТРК «Искандер» уничтожил ракетный комплекс «Нептун» ВСУ в районе населённого пункта Любицкое в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Общие потери ВСУ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал общее количество потерь украинских подразделений за 2025 год. Киевский режим лишился 340 тысяч боевиков.

— Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений, — рассказал глава оборонного ведомства.

Также он сообщил, что 62% ключевых предприятий Украины, работающих в военно-промышленном комплексе, получили повреждения.

Армия России расширяет позиции на границе с Днепропетровской областью. Фото © ТАСС / Александр Река

Буферная зона по-европейски

Издание Politico сообщает, что в Европе обсуждают вопрос создания буферной зоны на Украине. Её глубина должна составить 40 километров, однако это ещё обсуждаемая тема, так как чиновники расходятся во мнениях. Журналисты отмечают, что Украина может не согласиться на такую инициативу. Также острой темой является наличие там иностранных войск, которые должны выполнять функцию миротворцев. Европа планирует отправить на эту территорию до 60 тысяч военнослужащих. Владимир Зеленский уже отреагировал на эти планы.

— Только те, кто не понимает, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40–50–60 километров, я даже слышал предложение относительно 100 км. Это совершенно другая история, — сказал украинский диктатор.

Стоит напомнить европейским чиновникам, что Вооружённые силы России самостоятельно создают буферную зону, в частности в Сумской и Днепропетровской областях, о чём свидетельствует переход под наш контроль населённых пунктов региона.

Трамп обрезал финансирование украинок

По данным The New York Post, президент США Дональд Трамп планирует отменить помощь на пять миллиардов долларов. Деньги выделялись под самые различные проекты, но среди них полтора миллиарда — на поддержку украинских художниц.

Примечательно, что для возврата средств в украинский бюджет он готов применить механизм pocket rescission, которым никто не пользовался почти 50 лет.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Авторы Даниил Черных