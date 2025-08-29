Чиновники ЕС рассматривают возможность создания буферной зоны на Украине

Официальные лица в Европе обсуждают создание буферной зоны в качестве одного из элементов мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет Politico, ссылаясь на пять европейских дипломатов.

«Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения», — говорится в публикации.

Отмечается, что создание буферной зоны является одним из нескольких вариантов, которые европейские лидеры рассматривают в рамках сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня на Украине. При этом американская сторона, по всей видимости, не вовлечена в обсуждения по этой теме.

Авторы материала подчёркивают, что чиновники расходятся во мнениях относительно размеров буферной зоны. Кроме того, неясно, согласится ли на такой сценарий Киев, так как он, вероятно, подразумевает территориальные компромиссы.

Также под вопросом находится численность военного контингента, который будет патрулировать границы зоны. Чиновники обсуждают численность военных от четырёх до 60 тысяч человек, большую часть иностранных сил среди которых составят бойцы из Франции и Великобритании. При этом никакие страны пока не брали на себя обязательств по обеспечению безопасности на Украине.

«Союзники ожидают, что Украина всё равно предоставит львиную долю войск вблизи любой зоны прекращения огня или буферной зоны», — заключили в газете.