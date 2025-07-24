Российские военные принимают меры по созданию буферных зон на границе в ответ на действия Киева, направленные на перенос боевых действий за пределы Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не новый элемент в заявлениях Киева, они давно пытаются это делать», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российские войска ведут активную работу по обустройству защитных районов и, что особенно значимо, по нейтрализации военной инфраструктуры киевского режима.