В Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной
Песков: Российские военные создают буферные зоны на границе с Украиной
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Российские военные принимают меры по созданию буферных зон на границе в ответ на действия Киева, направленные на перенос боевых действий за пределы Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не новый элемент в заявлениях Киева, они давно пытаются это делать», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что российские войска ведут активную работу по обустройству защитных районов и, что особенно значимо, по нейтрализации военной инфраструктуры киевского режима.
Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ может организовать новую провокацию в зоне СВО. Ро данным СМИ, глава британского Генштаба Энтони Радакин мог подтолкнуть Александра Сырского к шагу, который чреват катастрофическими последствиями для украинских сил.