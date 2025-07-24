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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 июля, 09:21

В Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной

Песков: Российские военные создают буферные зоны на границе с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские военные принимают меры по созданию буферных зон на границе в ответ на действия Киева, направленные на перенос боевых действий за пределы Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не новый элемент в заявлениях Киева, они давно пытаются это делать», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российские войска ведут активную работу по обустройству защитных районов и, что особенно значимо, по нейтрализации военной инфраструктуры киевского режима.

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Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ может организовать новую провокацию в зоне СВО. Ро данным СМИ, глава британского Генштаба Энтони Радакин мог подтолкнуть Александра Сырского к шагу, который чреват катастрофическими последствиями для украинских сил.

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Мария Любицкая
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