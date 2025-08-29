Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 13:17

Зеленский заявил, что буферная зона на линии фронта уже существует

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Буферная зона на линии фронта между Россией и Украиной уже существует, заявил Владимир Зеленский, комментируя статью Politico об идее Европы о 40 демилитаризованных километрах на Украине.

«Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40-50-60 [км], я даже слышал предложение относительно 100 км. Это совершенно другая история», — заявил он.

В Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной
В Кремле объяснили необходимость буферных зон на границе с Украиной

Напомним, ранее издание Politico узнало, что официальные лица в Европе обсуждают создание буферной зоны в качестве одного из элементов мирного урегулирования конфликта на Украине. Авторы материала подчёркивают, что чиновники расходятся во мнениях относительно её размеров. При этом Россия ранее заявляла о планах по созданию такой зоны, сейчас военные ведут эту работу.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar