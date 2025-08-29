Зеленский заявил, что буферная зона на линии фронта уже существует

Буферная зона на линии фронта между Россией и Украиной уже существует, заявил Владимир Зеленский, комментируя статью Politico об идее Европы о 40 демилитаризованных километрах на Украине.

«Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40-50-60 [км], я даже слышал предложение относительно 100 км. Это совершенно другая история», — заявил он.