«Ведём наступление»: В России объявили о старте нового этапа СВО

Текущая фаза спецоперации характеризуется включением Днепропетровской области в приграничную с Украиной буферную зону. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, линия фронта смещается из Донецкой Народной Республики (ДНР) в район Днепра, в результате чего украинские войска столкнулись с угрозой полного окружения.

«Мы приступили к созданию буферной зоны. И если мы посмотрим с вами по карте, мы уже углубились на некоторых участках [Днепропетровской области] до 10 километров, на некоторых больше, на некоторых меньше. На направлении [Красноармейска] Покровска мы ведём наступательные действия», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Матвийчук дополнил, что силы противника фактически заблокированы. Часть подразделений ВС РФ продвигается к трассе, ведущей в Краматорск. По его словам, в настоящее время основной фронт переместился из ДНР в Днепропетровскую область.