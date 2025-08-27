«Ведём наступление»: В России объявили о старте нового этапа СВО
Военный эксперт Матвийчук: Днепропетровская область станет частью буферной зоны
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Текущая фаза спецоперации характеризуется включением Днепропетровской области в приграничную с Украиной буферную зону. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, линия фронта смещается из Донецкой Народной Республики (ДНР) в район Днепра, в результате чего украинские войска столкнулись с угрозой полного окружения.
«Мы приступили к созданию буферной зоны. И если мы посмотрим с вами по карте, мы уже углубились на некоторых участках [Днепропетровской области] до 10 километров, на некоторых больше, на некоторых меньше. На направлении [Красноармейска] Покровска мы ведём наступательные действия», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.
Матвийчук дополнил, что силы противника фактически заблокированы. Часть подразделений ВС РФ продвигается к трассе, ведущей в Краматорск. По его словам, в настоящее время основной фронт переместился из ДНР в Днепропетровскую область.
А ранее Life.ru писал, что ВС России контролируют ход боёв у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, подразделения Армии РФ демонстрируют успешное продвижение на Константиновском направлении после взятия Часова Яра.