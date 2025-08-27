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Опубликовано 27 августа 2025, 11:47

«Ведём наступление»: В России объявили о старте нового этапа СВО

Военный эксперт Матвийчук: Днепропетровская область станет частью буферной зоны

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Текущая фаза спецоперации характеризуется включением Днепропетровской области в приграничную с Украиной буферную зону. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, линия фронта смещается из Донецкой Народной Республики (ДНР) в район Днепра, в результате чего украинские войска столкнулись с угрозой полного окружения.

«Мы приступили к созданию буферной зоны. И если мы посмотрим с вами по карте, мы уже углубились на некоторых участках [Днепропетровской области] до 10 километров, на некоторых больше, на некоторых меньше. На направлении [Красноармейска] Покровска мы ведём наступательные действия», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Матвийчук дополнил, что силы противника фактически заблокированы. Часть подразделений ВС РФ продвигается к трассе, ведущей в Краматорск. По его словам, в настоящее время основной фронт переместился из ДНР в Днепропетровскую область.

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А ранее Life.ru писал, что ВС России контролируют ход боёв у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. По словам главы республики Дениса Пушилина, подразделения Армии РФ демонстрируют успешное продвижение на Константиновском направлении после взятия Часова Яра.

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Дарья Нарыкова
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