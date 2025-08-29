Мессенджер MAX
29 августа, 15:02

Белоусов озвучил потери ВСУ с начала года

Белоусов: С начала года ВСУ потеряли 340 тыс. военных и 65 тыс. единиц вооружений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

С начала года ВСУ потеряли свыше 340 тысяч военных и более 65 тысяч единиц вооружений. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — заявил Белоусов в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

«Смертный приговор»: Украина не простит собравшемуся на выборы Зеленскому 1,7 млн потерь ВСУ
Ранее стало известно, что самые большие потери за время спецоперации ВСУ понесли в Курской области. Также огромное количество украинских солдат полегло во время неудачного контрнаступления на Запорожском направлении. Напомним, в результате недавних хакерских атак на базы данных Генштаба ВСУ были обнародованы данные, согласно которым общее число потерь украинской армии превышает 1,7 миллиона человек. В эти цифры входят убитые, тяжелораненые и пропавшие без вести.

Полина Никифорова
