«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тыс. военнослужащих и свыше 65 тыс. единиц различных вооружений», — заявил Белоусов в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что самые большие потери за время спецоперации ВСУ понесли в Курской области. Также огромное количество украинских солдат полегло во время неудачного контрнаступления на Запорожском направлении. Напомним, в результате недавних хакерских атак на базы данных Генштаба ВСУ были обнародованы данные, согласно которым общее число потерь украинской армии превышает 1,7 миллиона человек. В эти цифры входят убитые, тяжелораненые и пропавшие без вести.