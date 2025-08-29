Российские войска разгромили ударную группировку боевиков «Азова»* в районе населённых пунктов Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Азов»* готовил атаку на Краснолиманском направлении. В лесах под Карповкой, Среднем, Шандриголово и Дерилово сосредоточил крупную группу боевиков», — приводит ТАСС его слова.

По словам советника главы ДНР, в лесах у этих сёл ВС РФ уничтожили восемь единиц иностранной бронетехники и более 50 ВСУшников, сорвав их планы прорыва на Краснолиманском направлении.

Как уточнил Кимаковский, в частности, было уничтожено два бронеавтомобиля MaxxPro, два бронетранспортёра М113, один вездеход HMMWV и один пикап. Советник главы ДНР отметил, что благодаря этим действиям удалось предотвратить крупномасштабное наступление противника на Краснодиманском направлении.

Ранее сообщалось, что в селе Клебан-Бык на территории Донецкой Народной Республики оборону удерживали боевики группировки «Азов»*. На месте оставались подразделения «старых азовцев», которые были вынуждены держать оборону после прибытия российских войск.