29 августа, 08:54

В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»*

Советник главы ДНР Кимаковский: Под Красным Лиманом уничтожен ударный кулак Азова*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские войска разгромили ударную группировку боевиков «Азова»* в районе населённых пунктов Карповка, Среднее, Шандриголово и Дерилово на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Азов»* готовил атаку на Краснолиманском направлении. В лесах под Карповкой, Среднем, Шандриголово и Дерилово сосредоточил крупную группу боевиков», — приводит ТАСС его слова.

По словам советника главы ДНР, в лесах у этих сёл ВС РФ уничтожили восемь единиц иностранной бронетехники и более 50 ВСУшников, сорвав их планы прорыва на Краснолиманском направлении.
Как уточнил Кимаковский, в частности, было уничтожено два бронеавтомобиля MaxxPro, два бронетранспортёра М113, один вездеход HMMWV и один пикап. Советник главы ДНР отметил, что благодаря этим действиям удалось предотвратить крупномасштабное наступление противника на Краснодиманском направлении.
Ранее сообщалось, что в селе Клебан-Бык на территории Донецкой Народной Республики оборону удерживали боевики группировки «Азов»*. На месте оставались подразделения «старых азовцев», которые были вынуждены держать оборону после прибытия российских войск.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

