Битва за Покровск: Армия России зашла в центр города и вступила в бой с ВСУ

Подразделения Российской армии зашли в центральные районы Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики и, по некоторым данным, развернули бои уже в районе железнодорожной станции. Это может говорить о начале основной стадии битвы за город, пишет «Военная хроника» со ссылкой на информаторов.

«Пока непонятно, какие силы [главком ВСУ Александр] Сырский готов будет бросить чтобы отбить утерянные позиции, но исход продвижения РФ в центр определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать связанную линию позиций в городе или оборона начнёт разваливаться по всему район вплоть до Константиновки», – отмечаю военкоры.