Битва за Покровск: Армия России зашла в центр города и вступила в бой с ВСУ
Подразделения Российской армии зашли в центральные районы Красноармейска
Подразделения Российской армии зашли в центральные районы Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики и, по некоторым данным, развернули бои уже в районе железнодорожной станции. Это может говорить о начале основной стадии битвы за город, пишет «Военная хроника» со ссылкой на информаторов.
«Пока непонятно, какие силы [главком ВСУ Александр] Сырский готов будет бросить чтобы отбить утерянные позиции, но исход продвижения РФ в центр определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать связанную линию позиций в городе или оборона начнёт разваливаться по всему район вплоть до Константиновки», – отмечаю военкоры.
Ранее советник Пушилина Дмитрий Кимаковский сообщил, что Армии России удалось установить огневой контроль над позициями ВСУ в Димитрове (Мирноград) и Красноармейске. Под огнём не только гарнизоны, но и подъезды в каждый из этих городов. Российские разведгруппы смогли войти в Димитров, пока ВСУ перебрасываеют резервы в район Красноармейска.