Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 09:07

Битва за Покровск: Армия России зашла в центр города и вступила в бой с ВСУ

Подразделения Российской армии зашли в центральные районы Красноармейска

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделения Российской армии зашли в центральные районы Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики и, по некоторым данным, развернули бои уже в районе железнодорожной станции. Это может говорить о начале основной стадии битвы за город, пишет «Военная хроника» со ссылкой на информаторов.

«Пока непонятно, какие силы [главком ВСУ Александр] Сырский готов будет бросить чтобы отбить утерянные позиции, но исход продвижения РФ в центр определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать связанную линию позиций в городе или оборона начнёт разваливаться по всему район вплоть до Константиновки», – отмечаю военкоры.

Ранее советник Пушилина Дмитрий Кимаковский сообщил, что Армии России удалось установить огневой контроль над позициями ВСУ в Димитрове (Мирноград) и Красноармейске. Под огнём не только гарнизоны, но и подъезды в каждый из этих городов. Российские разведгруппы смогли войти в Димитров, пока ВСУ перебрасываеют резервы в район Красноармейска.

«Я сваливаю»: Слиты переговоры бойцов Нацгвардии Украины, убегаюших от сбросов под Покровском
«Я сваливаю»: Слиты переговоры бойцов Нацгвардии Украины, убегаюших от сбросов под Покровском
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar