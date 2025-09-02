Фицо после разговора с Путиным заявил о важном послании для Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после обсуждения с президентом России Владимиром Путиным украинского конфликта сделал несколько выводов. Их он намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому

По словам главы словацкого кабмина, на встрече в Пекине Путин, в частности, проинформировал его о ходе переговоров с президентом США ДональдомТрампом на Аляске. Также стороны обсудили перспективы прекращения украинского конфликта.