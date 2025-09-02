Фицо после разговора с Путиным заявил о важном послании для Зеленского
Обложка © Кremlin.ru
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после обсуждения с президентом России Владимиром Путиным украинского конфликта сделал несколько выводов. Их он намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому
По словам главы словацкого кабмина, на встрече в Пекине Путин, в частности, проинформировал его о ходе переговоров с президентом США ДональдомТрампом на Аляске. Также стороны обсудили перспективы прекращения украинского конфликта.
«Из этой важной беседы я сделал несколько важных выводов, которые намерен передать Зеленскому в пятницу. Уезжая, я также имел возможность отдельно поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — написал Фицо в соцсети Х.
Напомним, встреча Фицо и Путина в Пекине началась с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Но ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина. Кроме того, он заявил, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу.