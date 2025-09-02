Мессенджер MAX
2 сентября, 14:20

Фицо после разговора с Путиным заявил о важном послании для Зеленского

Обложка © Кremlin.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после обсуждения с президентом России Владимиром Путиным украинского конфликта сделал несколько выводов. Их он намерен в пятницу озвучить Владимиру Зеленскому

По словам главы словацкого кабмина, на встрече в Пекине Путин, в частности, проинформировал его о ходе переговоров с президентом США ДональдомТрампом на Аляске. Также стороны обсудили перспективы прекращения украинского конфликта.

«Из этой важной беседы я сделал несколько важных выводов, которые намерен передать Зеленскому в пятницу. Уезжая, я также имел возможность отдельно поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — написал Фицо в соцсети Х.

Путин и Фицо продолжили встречу тет-а-тет
Путин и Фицо продолжили встречу тет-а-тет

Напомним, встреча Фицо и Путина в Пекине началась с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Но ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина. Кроме того, он заявил, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
