Путин и Фицо продолжили встречу тет-а-тет

Ушаков: Переговоры Путина и Фицо продолжаются в формате один на один
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжили переговоры в формате тет-а-тет для обсуждения наиболее чувствительных вопросов. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Он (разговор. — Прим. Life.ru) продолжается ещё. Сейчас лидеры остались один на один, и продолжается обмен по наиболее чувствительным вопросам», — сказал Ушаков.
По его словам, основные темы уже были обсуждены ранее, а текущая беседа носит углублённый характер и оценивается как очень полезная. Переговоры глав государств проходят в Пекине, где лидеры собрались для участия в международном форуме. Формат один на один позволил сторонам сосредоточиться на обсуждении наиболее острых и деликатных тем, представляющих взаимный интерес.
Ранее Фицо на встрече с Владимиром Путиным в Пекине пообещал передать его послание коллегам в ЕС. Премьер Словакии отметил прогресс в отношениях РФ и США после встречи Путина с Трампом на Аляске и подчеркнул, что в Европе его критикуют за визит в Китай и переговоры с российским лидером.
