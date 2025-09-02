Мессенджер MAX
2 сентября, 10:32

Путин уличил НАТО в попытке поглотить все страны бывшего СССР

Обложка © Life.ru

Российская Федерация была вынуждена предпринимать ответные меры в связи с настойчивыми попытками НАТО установить свой контроль над большинством стран, возникших на месте СССР. Такое заявление прозвучало от президента России Владимира Путина в ходе беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

Глава российского государства акцентировал внимание на том, что ключевой задачей Москвы в рамках украинского конфликта, в том числе, является отстаивание своих национальных интересов.

«Потому что другая сторона этой медали заключается в том, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства. Мы вынуждены были на это реагировать», — указал Путин.

Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина

Ранее Путин заявил, что Россия не возражала против европейской интеграции Украины и её сближения с ЕС. Однако вопрос о вступлении Украины в НАТО рассматривается Москвой как прямая угроза её национальной безопасности и стратегическим интересам.

