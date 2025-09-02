Путин уличил НАТО в попытке поглотить все страны бывшего СССР

Российская Федерация была вынуждена предпринимать ответные меры в связи с настойчивыми попытками НАТО установить свой контроль над большинством стран, возникших на месте СССР. Такое заявление прозвучало от президента России Владимира Путина в ходе беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

Глава российского государства акцентировал внимание на том, что ключевой задачей Москвы в рамках украинского конфликта, в том числе, является отстаивание своих национальных интересов.

«Потому что другая сторона этой медали заключается в том, что с помощью НАТО предпринимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства. Мы вынуждены были на это реагировать», — указал Путин.