Путин предостерёг Украину от шага, который создаст угрозу для России
Путин: Россия никогда не была против членства Украины в ЕС, НАТО — другой вопрос
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия никогда не была против вступления Украины в Европейский союз. С членством в НАТО другая ситуация — это представляет угрозу безопасности РФ. Об сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с главой правительства Словакии Робертом Фицо.
«Что касается членства Украины в ЕС — мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО — это другой вопрос, здесь речь идёт об обеспечении безопасности РФ, причём не только сегодня», — сказал российский лидер.
Ранее в ходе разговора Владимир Путин прокомментировал массированные поражения объектов украинской энергетики. Президент напомнил, что Россия долго проявляла сдержанность на фоне ударов ВСУ по российской энергетической инфраструктуре, а теперь стала отвечать всерьёз.