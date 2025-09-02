Путин предостерёг Украину от шага, который создаст угрозу для России

Россия никогда не была против вступления Украины в Европейский союз. С членством в НАТО другая ситуация — это представляет угрозу безопасности РФ. Об сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

«Что касается членства Украины в ЕС — мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО — это другой вопрос, здесь речь идёт об обеспечении безопасности РФ, причём не только сегодня», — сказал российский лидер.