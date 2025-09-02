«Специалисты по фильмам ужасов»: Путин осудил ЕС за истерию по поводу «‎вторжения» России

Разговоры о том, что Россия готовит вторжение в Европу, — это либо искусственно раздутая паника, либо проявление непрофессионализма европейских властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьер-министром Робретом Фицо.

«Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность», — сказал российский президент.

Он добавил, что любой здравомыслящий человек должен понимать, что Россия не имеет и никогда не имела навязчивого желания развязать войну с кем-то в Европе.

«Они (западные политики) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов», — отметил Путин.