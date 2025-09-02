«Специалисты по фильмам ужасов»: Путин осудил ЕС за истерию по поводу «вторжения» России
Путин: Европа сочиняет фильмы ужасов, пугая людей вторжением РФ
Разговоры о том, что Россия готовит вторжение в Европу, — это либо искусственно раздутая паника, либо проявление непрофессионализма европейских властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьер-министром Робретом Фицо.
«Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность», — сказал российский президент.
Он добавил, что любой здравомыслящий человек должен понимать, что Россия не имеет и никогда не имела навязчивого желания развязать войну с кем-то в Европе.
«Они (западные политики) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов», — отметил Путин.
По его словам, европейские власти постоянно пугают своих жителей российскими бомбами, которые полетят на их головы, когда Россия внезапно решит напасть.
Напомним, что после саммита ШОС Владимир Путин направился в Пекин на переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Там же он встретился с премьер-министром Словакии Фицо. Российский лидер заявил, что Москва ценит независимый курс, которого продолжает придерживаться Братислава.