Москва долгое время воздерживалась от ответных мер на атаки украинских сил по российской энергетической инфраструктуре, но впоследствии перешла к решительным действиям. Об этом на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, до недавнего времени российские войска воздерживались от каких-либо действий в отношении гражданской инфраструктуры. Путин подчеркнул, что Москва долгое время проявляла терпение, особенно в зимний период, несмотря на постоянные удары украинских войск по российским энергетическим объектам. Впоследствии было принято решение об ответных мерах.

«Мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьёзно. Это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнёрам», — сказал российский лидер.