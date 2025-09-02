Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

2 сентября, 06:01

Украинская ДРГ пыталась прорваться через курскую границу и встретила «‎адский» приём

ВС России уничтожили украинскую ДРГ при подходе к курской границе под Сумами

Обложка © Telegram / Минобороны России

Украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) уничтожили из миномётов в Сумской области при попытке подойти к государственной границе РФ в Курской области. Российские разведчики рассказали, что заметили манёвры противника и решились на встречный манёвр.

«Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили [миномёт], сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять [мин] два раза нанесли огневое поражение», — рассказал разведчик РИА «Новости».

Российские бойцы били по ДРГ с запасной, хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных действий со стороны ВСУ.

Армия РФ разнесла базу диверсантов под Сумами по наводке пленного командира ВСУ
Армия РФ разнесла базу диверсантов под Сумами по наводке пленного командира ВСУ

Ранее свыше 50% личного состава 80-й ОДШБр ВСУ у Садков в Сумской области заболели из-за ухудшившейся погоды. На помощь от побратимов им рассчитывать не приходится — от других подразделений бригада отрезана, а лекарства и еда до них не долетает из-за зорких российских «птичек». Положение бригады стало ещё хуже – бойцы попали в окружение и сейчас уничтожаются.

Андрей Бражников
