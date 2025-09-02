Украинская ДРГ пыталась прорваться через курскую границу и встретила «адский» приём
ВС России уничтожили украинскую ДРГ при подходе к курской границе под Сумами
Обложка © Telegram / Минобороны России
Украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) уничтожили из миномётов в Сумской области при попытке подойти к государственной границе РФ в Курской области. Российские разведчики рассказали, что заметили манёвры противника и решились на встречный манёвр.
«Мы с расчётом миномёта 82-го калибра вышли им навстречу, чтобы не допустить их продвижения к нашей границе. Мы установили [миномёт], сделали три пристрелочных выстрела, после чего наша группа БПЛА нас скорректировала, и мы беглыми по пять [мин] два раза нанесли огневое поражение», — рассказал разведчик РИА «Новости».
Российские бойцы били по ДРГ с запасной, хорошо замаскированной позиции, что позволило избежать ответных действий со стороны ВСУ.
Ранее свыше 50% личного состава 80-й ОДШБр ВСУ у Садков в Сумской области заболели из-за ухудшившейся погоды. На помощь от побратимов им рассчитывать не приходится — от других подразделений бригада отрезана, а лекарства и еда до них не долетает из-за зорких российских «птичек». Положение бригады стало ещё хуже – бойцы попали в окружение и сейчас уничтожаются.