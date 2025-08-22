Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 10:28

Армия РФ разнесла базу диверсантов под Сумами по наводке пленного командира ВСУ

Mash: ВС РФ уничтожили 60 диверсантов в Сумской области по наводке командира ВСУ

Ценные разведданные, полученные от пленённого командира украинского спецназа, позволили обнаружить и ликвидировать крупную базу диверсантов в Сумской области. В результате авиационного удара было уничтожено около 60 военных, сообщает Mash.

Кадры удара по базе диверсантов ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, командир украинской ДРГ, захваченный в Комаричском районе Брянской области, выдал координаты базы в населённом пункте Старая Гута. Сегодня утром по командному пункту 3-го полка ССО ВСУ был нанесён удар авиабомбой ФАБ-500, что привело к уничтожению порядка 60 вражеских бойцов, находившихся в ангаре, где они проходили подготовку к вылазкам на российскую территорию.

По данным разведки, будущие диверсанты были доставлены через железнодорожные станции на линии Городня — Шостка в Сумской области, и планировали трёхстороннее проникновение в Российскую Федерацию.

Следы украинской группы террористов-диверсантов привели в неожиданное место
Следы украинской группы террористов-диверсантов привели в неожиданное место

Ранее сообщалось, что три члена украинской диверсионно-разведывательной группы добровольно перешли на сторону ВС РФ и были взяты в плен на территории Брянской области. Их решение последовало за ликвидацией остальной части группы.

Ольга Сливченко
