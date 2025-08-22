Украинская диверсионно-разведывательная группа «Бобры» частично ликвидирована и задержана в Брянской области. По данным ФСБ, диверсанты планировали серию терактов, но оказались слабо подготовленными, несмотря на обучение в странах НАТО.

«Я… капитан Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, позывной Жук, был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры… Свою вину признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь», – сказал один из задержанных.

По признаниям задержанных, группа проходила обучение в лагерях в Канаде, Великобритании и Норвегии. Один из участников, старший солдат Александр Гатько (Казак), сообщил, что с 2023 года служил в силах специальных операций ВСУ и выполнял функции санинструктора при разведывательных и диверсионных действиях на железнодорожных путях. Участники также признались, что минирование и подрыв автомобильного моста в Брянской области совершила группа под командованием капитана Максима Солошака.

Российские спецподразделения позволили диверсантам углубиться в лес, чтобы предотвратить их побег. Частично ликвидированная группа, по данным источников, совершила типичные ошибки непрофессионалов: оставила «дневку» без охраны, что облегчило задачу российским силовикам.