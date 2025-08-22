Мессенджер MAX
22 августа, 08:21

Следы украинской группы террористов-диверсантов привели в неожиданное место

Следы ДРГ ВСУ, которые готовили теракты под Брянском, ведут в Скандинавию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byggarn.se

Украинская диверсионно-разведывательная группа «Бобры» частично ликвидирована и задержана в Брянской области. По данным ФСБ, диверсанты планировали серию терактов, но оказались слабо подготовленными, несмотря на обучение в странах НАТО.

«Я… капитан Жук Александр Валентинович, 2002 года рождения, позывной Жук, был заброшен в составе диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область для совершения ряда террористических актов на важных объектах транспортной инфраструктуры… Свою вину признаю полностью и в содеянном раскаиваюсь», – сказал один из задержанных.

По признаниям задержанных, группа проходила обучение в лагерях в Канаде, Великобритании и Норвегии. Один из участников, старший солдат Александр Гатько (Казак), сообщил, что с 2023 года служил в силах специальных операций ВСУ и выполнял функции санинструктора при разведывательных и диверсионных действиях на железнодорожных путях. Участники также признались, что минирование и подрыв автомобильного моста в Брянской области совершила группа под командованием капитана Максима Солошака.

Российские спецподразделения позволили диверсантам углубиться в лес, чтобы предотвратить их побег. Частично ликвидированная группа, по данным источников, совершила типичные ошибки непрофессионалов: оставила «дневку» без охраны, что облегчило задачу российским силовикам.

Попытка десанта из спецназовцев ВСУ высадиться в России обернулась бойней, выжившие в плену

Ранее сообщалось, что задержанные в Белгородской области участники украинской диверсионно-разведывательной группы раскрыли личности ещё 16 диверсантов, действовавших на территории РФ. Захваченные лица предоставили сведения о сотрудниках Сил специальных операций и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, причастных к подготовке и проведению диверсионных актов на территории России.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
