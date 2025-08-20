Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 09:07

Задержанные под Брянском диверсантов назвали имена 16 членов ДРГ

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

ФСБ России сообщила, что задержанные в Белгородской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы раскрыли личности ещё 16 диверсантов, которые, действовали на территории Российской Федерации.

Задержание и допрос диверсантов. Видео © ФСБ России

Центр общественных связей ФСБ представил материалы, согласно которым, захваченные лица предоставили информацию о сотрудниках Сил специальных операций (ССО) и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вовлеченных в подготовку и осуществление диверсионных актов на территории России.

Как уже писал Life.ru, у задержанных украинских диверсантов обнаружено значительное количество вооружения и взрывных устройств, произведённых по стандартам НАТО. Арестованные сознались в совершении взрыва на железной дороге в Белгородской области в сентябре 2024 года и в планах осуществить аналогичные диверсии на территории России. Диверсионно-разведывательная группа состояла из бойцов, находящихся под управлением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Их подготовка проходила под руководством офицеров западных спецслужб как на территории Украины, так и в Литве, Эстонии и Норвегии. В ходе столкновения были ликвидированы трое украинских военных, перед которыми стояла задача подорвать крупный железнодорожный узел.

Попытка десанта из спецназовцев ВСУ высадиться в России обернулась бойней, выжившие в плену
Попытка десанта из спецназовцев ВСУ высадиться в России обернулась бойней, выжившие в плену
BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar