Задержанные под Брянском диверсантов назвали имена 16 членов ДРГ
Обложка © ФСБ России
ФСБ России сообщила, что задержанные в Белгородской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы раскрыли личности ещё 16 диверсантов, которые, действовали на территории Российской Федерации.
Задержание и допрос диверсантов. Видео © ФСБ России
Центр общественных связей ФСБ представил материалы, согласно которым, захваченные лица предоставили информацию о сотрудниках Сил специальных операций (ССО) и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вовлеченных в подготовку и осуществление диверсионных актов на территории России.
Как уже писал Life.ru, у задержанных украинских диверсантов обнаружено значительное количество вооружения и взрывных устройств, произведённых по стандартам НАТО. Арестованные сознались в совершении взрыва на железной дороге в Белгородской области в сентябре 2024 года и в планах осуществить аналогичные диверсии на территории России. Диверсионно-разведывательная группа состояла из бойцов, находящихся под управлением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Их подготовка проходила под руководством офицеров западных спецслужб как на территории Украины, так и в Литве, Эстонии и Норвегии. В ходе столкновения были ликвидированы трое украинских военных, перед которыми стояла задача подорвать крупный железнодорожный узел.