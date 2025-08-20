Задержанные под Брянском диверсантов назвали имена 16 членов ДРГ

Как уже писал Life.ru, у задержанных украинских диверсантов обнаружено значительное количество вооружения и взрывных устройств, произведённых по стандартам НАТО. Арестованные сознались в совершении взрыва на железной дороге в Белгородской области в сентябре 2024 года и в планах осуществить аналогичные диверсии на территории России. Диверсионно-разведывательная группа состояла из бойцов, находящихся под управлением Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Их подготовка проходила под руководством офицеров западных спецслужб как на территории Украины, так и в Литве, Эстонии и Норвегии. В ходе столкновения были ликвидированы трое украинских военных, перед которыми стояла задача подорвать крупный железнодорожный узел.