«Они сразу всё поймут»: Путин предложил Фицо закрыть Киеву поставки газа и электроэнергии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ln.63
Если страны Восточной Европы перекроют поставки газа на Украину, в Киеве быстро осознают, где проходят «красные линии» в вопросе нарушения чужих интересов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.
«Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — предложил российский лидер.
В свою очередь Роберт Фицо сказал Путину, что передаст его слова своим коллегам из ЕС и отметил значительный прогресс, который был достигнут на встрече российского лидера с президентом США на Аляске. Также Фицо собирается встретиться в пятницу с Владимиром Зеленским и обсудить с ним атаки на трубопровод «Дружба».