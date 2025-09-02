«Они сразу всё поймут»: Путин предложил Фицо закрыть Киеву поставки газа и электроэнергии

Если страны Восточной Европы перекроют поставки газа на Украину, в Киеве быстро осознают, где проходят «красные линии» в вопросе нарушения чужих интересов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», — предложил российский лидер.