Путин заявил о готовности работать с США и Украиной по Запорожской АЭС
Обложка © Life.ru
Россия готова рассмотреть возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами и Украиной по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со словацким премьер-министром Робертом Фицо.
«Мы можем посотрудничать с американскими партнёрами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны», — обратил внимание президент.
Ранее Путин заявил, что долгое время Россия не предпринимала ответных мер против атак на свою энергетическую инфраструктуру, но в конечном итоге перешла к решительным действиям. Терпение Москвы, особенно зимой, объяснялось нежеланием эскалации, несмотря на постоянные провокации. Однако этот подход был пересмотрен, и был дан старт операции возмездия.