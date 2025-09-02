Путин заявил о готовности работать с США и Украиной по Запорожской АЭС

Россия готова рассмотреть возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами и Украиной по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со словацким премьер-министром Робертом Фицо.

«Мы можем посотрудничать с американскими партнёрами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны», — обратил внимание президент.