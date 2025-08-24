ВСУ «стёрли красные линии», совершив атаку на Курскую АЭС. Последствия будут непредсказуемыми

Удар ВСУ по Курской атомной электростанции является попыткой стереть красные линии, которые традиционно защищают атомные объекты в ходе военных конфликтов. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Это сигнал про стирание красных линий. Атомные электростанции исторически являлись объектами, защищёнными международными нормами и неприкосновенными в ходе военных конфликтов из-за колоссальных рисков. Атаки на них или в непосредственной близости от них означают опасную эрозию этих табу», — цитирует Яшину ТАСС.

Директор подчеркнула, что атаки на атомные станции или в их непосредственной близости могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта и последствиям, которые невозможно предсказать. Этот инцидент стал тревожным сигналом о возможном изменении правил ведения боевых действий, где ядерные объекты могут оказаться под угрозой.