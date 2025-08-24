ВСУ «стёрли красные линии», совершив атаку на Курскую АЭС. Последствия будут непредсказуемыми
На ЗАЭС назвали атаку на Курскую атомную станцию попыткой эскалации конфликта
Удар ВСУ по Курской атомной электростанции является попыткой стереть красные линии, которые традиционно защищают атомные объекты в ходе военных конфликтов. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
«Это сигнал про стирание красных линий. Атомные электростанции исторически являлись объектами, защищёнными международными нормами и неприкосновенными в ходе военных конфликтов из-за колоссальных рисков. Атаки на них или в непосредственной близости от них означают опасную эрозию этих табу», — цитирует Яшину ТАСС.
Директор подчеркнула, что атаки на атомные станции или в их непосредственной близости могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта и последствиям, которые невозможно предсказать. Этот инцидент стал тревожным сигналом о возможном изменении правил ведения боевых действий, где ядерные объекты могут оказаться под угрозой.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа дрон ВСУ был перехвачен системами ПВО около Курской АЭС. В 00:26 мск БПЛА был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие пожарные расчёты ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.