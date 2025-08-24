Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 11:42

ВСУ «стёрли красные линии», совершив атаку на Курскую АЭС. Последствия будут непредсказуемыми

На ЗАЭС назвали атаку на Курскую атомную станцию попыткой эскалации конфликта

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Удар ВСУ по Курской атомной электростанции является попыткой стереть красные линии, которые традиционно защищают атомные объекты в ходе военных конфликтов. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

«Это сигнал про стирание красных линий. Атомные электростанции исторически являлись объектами, защищёнными международными нормами и неприкосновенными в ходе военных конфликтов из-за колоссальных рисков. Атаки на них или в непосредственной близости от них означают опасную эрозию этих табу», цитирует Яшину ТАСС.

Директор подчеркнула, что атаки на атомные станции или в их непосредственной близости могут привести к неконтролируемой эскалации конфликта и последствиям, которые невозможно предсказать. Этот инцидент стал тревожным сигналом о возможном изменении правил ведения боевых действий, где ядерные объекты могут оказаться под угрозой.

В МАГАТЭ узнали об инциденте на Курской АЭС из сообщений СМИ
Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа дрон ВСУ был перехвачен системами ПВО около Курской АЭС. В 00:26 мск БПЛА был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие пожарные расчёты ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.

Полина Никифорова
