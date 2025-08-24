В МАГАТЭ узнало об инциденте на Курской АЭС из сообщений СМИ
Обложка © Wikipedia
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что приняло к сведению сообщения СМИ о пожаре трансформатора на Курской АЭС. Об этом представители организации сообщили в соцсети Х.
«МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС в России загорелся трансформатор в результате военной активности. Хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений, генеральный директор Рафаэль Гросси подчёркивает, что «каждый ядерный объект должен быть защищён в любое время», — сказано в посте.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа беспилотный летательный аппарат ВСУ был перехвачен системами ПВО вблизи Курской АЭС. В 00:26 мск дрон был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие пожарные расчёты ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.