Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 11:09

В МАГАТЭ узнало об инциденте на Курской АЭС из сообщений СМИ

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что приняло к сведению сообщения СМИ о пожаре трансформатора на Курской АЭС. Об этом представители организации сообщили в соцсети Х.

«МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС в России загорелся трансформатор в результате военной активности. Хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений, генеральный директор Рафаэль Гросси подчёркивает, что «каждый ядерный объект должен быть защищён в любое время», — сказано в посте.

«Переход всех границ»: Хинштейн отреагировал на удары по АЭС в Курской области
«Переход всех границ»: Хинштейн отреагировал на удары по АЭС в Курской области

Напомним, что в ночь с 23 на 24 августа беспилотный летательный аппарат ВСУ был перехвачен системами ПВО вблизи Курской АЭС. В 00:26 мск дрон был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Оперативно прибывшие пожарные расчёты ликвидировали возгорание, но полученный ущерб вынудил снизить выработку третьего энергоблока на 50%.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar