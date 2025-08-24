Курская АЭС снизила мощность третьего блока после атаки беспилотника

Пресс-служба Росэнергоатома сообщила, что после падения сбитого беспилотника на территории Курской АЭС третий энергоблок станции был разгружен на 50%. По данным концерна, при падении беспилотник сдетонировал, повредив трансформатор собственных нужд.

Возникшее локальное возгорание оперативно ликвидировали пожарные расчеты. Пострадавших в результате инцидента нет. Также в Росэнергоатоме отметили, что радиационный фон на территории станции и прилегающих районах остается в пределах естественных природных значений.