Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 05:38

Курская АЭС снизила мощность третьего блока после атаки беспилотника

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Пресс-служба Росэнергоатома сообщила, что после падения сбитого беспилотника на территории Курской АЭС третий энергоблок станции был разгружен на 50%. По данным концерна, при падении беспилотник сдетонировал, повредив трансформатор собственных нужд.

Возникшее локальное возгорание оперативно ликвидировали пожарные расчеты. Пострадавших в результате инцидента нет. Также в Росэнергоатоме отметили, что радиационный фон на территории станции и прилегающих районах остается в пределах естественных природных значений.

Российская ПВО сокрушила почти сотню дронов ВСУ
Российская ПВО сокрушила почти сотню дронов ВСУ

Напомним, в ночь на 24 августа вблизи Курской атомной электростанции был сбит беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Цель перехватили системы противовоздушной обороны в 00:26 мск. При падении дрон сдетонировал.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar