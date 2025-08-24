Сбитый у Курской АЭС украинский дрон повредил трансформатор

В ночь на 24 августа вблизи Курской атомной электростанции был сбит беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба предприятия, цель перехватили системы противовоздушной обороны в 00:26 мск. При падении дрон сдетонировал.

В результате происшествия пострадал трансформатор собственных нужд (ТСН). На месте возгорания работали пожарные подразделения станции, огонь удалось ликвидировать. Повреждения оборудования привели к разгрузке третьего энергоблока на 50%.

По уточнённым данным, угрозы персоналу и населению нет. Никто не пострадал, а радиационный фон в норме. В данный момент функционируют три энергоблока. Первый и второй в режиме работы без генерации, четвёртый на плановом ремонте.