Сбитый у Курской АЭС украинский дрон повредил трансформатор
Курская АЭС. Обложка © Концерн «Росэнергоатом»
В ночь на 24 августа вблизи Курской атомной электростанции был сбит беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба предприятия, цель перехватили системы противовоздушной обороны в 00:26 мск. При падении дрон сдетонировал.
В результате происшествия пострадал трансформатор собственных нужд (ТСН). На месте возгорания работали пожарные подразделения станции, огонь удалось ликвидировать. Повреждения оборудования привели к разгрузке третьего энергоблока на 50%.
По уточнённым данным, угрозы персоналу и населению нет. Никто не пострадал, а радиационный фон в норме. В данный момент функционируют три энергоблока. Первый и второй в режиме работы без генерации, четвёртый на плановом ремонте.
А ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что часть энергии с Курской АЭС будет направлена на развитие новых промышленных мощностей области. Отмечается, что в течение последних десяти лет рост потребления электроэнергии в стране составлял примерно 1,3% в год, а в 2024 году прирост увеличился до 3%, что более чем в два раза превышает прежние показатели.