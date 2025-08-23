В Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, ранены двое

В результате атаки дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в районе посёлка Красная Яруга пострадали мужчина и женщина. Оба получили множественные ранения. Их доставили в больницу, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. <...> У транспортного средства повреждены кузов и остекление», — написал он в своём официальном Telegram-канале.

Кроме того, в результате атак беспилотников в Шебекинском округе пострадали гражданские объекты. В селе Муром повреждены два частных дома: выбиты окна, а также повреждены крыши и потолки. В городе Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с легковым автомобилем — машина посечена осколками.

В селе Байцуры Борисовского района также повреждён частный дом (крыша, фасад), выбиты окна. В селе Чайки Белгородского района в одном частном домовладении выбиты окна и повреждена линия электропередачи, в ещё одном — посечён забор, также повреждён автобус. Информация о последствиях уточняется.