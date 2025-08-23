Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 14:16

Дрон ВСУ убил мужчину в Белгородской области

Гладков: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Трагический инцидент произошёл в сельском поселении Репяховка Краснояружского района Белгородской области, где Вооружённые силы Украины совершили целенаправленный удар с использованием FPV-дрона. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале.

«В селе Репяховка в результате целенаправленного удара ВСУ с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте… Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал глава региона.

Гладков подчеркнул, что это нападение было преднамеренным актом против гражданского населения, что представляет собой грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

Параллельно с этим в районе населённого пункта произошёл второй инцидент — легковой автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

«Слава Богу, мужчина получил только ушиб ноги. В Ракитянской ЦРБ ему оказана помощь. Госпитализация не потребовалась, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено», — уточнил губернатор.

Власти оказывают необходимую поддержку пострадавшим и их семьям, а также проводят работу по документированию последствий атак. Ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой.

Два человека пострадали при ударе FPV-дронов по машине в Брянской области
Два человека пострадали при ударе FPV-дронов по машине в Брянской области

В ночь на 23 августа, с 20:50 по Москве до полуночи, над российскими регионами были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Два из них были перехвачены и ликвидированы над Белгородской областью.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar