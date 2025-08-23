Дрон ВСУ убил мужчину в Белгородской области

Трагический инцидент произошёл в сельском поселении Репяховка Краснояружского района Белгородской области, где Вооружённые силы Украины совершили целенаправленный удар с использованием FPV-дрона. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале.

«В селе Репяховка в результате целенаправленного удара ВСУ с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте… Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал глава региона.

Гладков подчеркнул, что это нападение было преднамеренным актом против гражданского населения, что представляет собой грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

Параллельно с этим в районе населённого пункта произошёл второй инцидент — легковой автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

«Слава Богу, мужчина получил только ушиб ноги. В Ракитянской ЦРБ ему оказана помощь. Госпитализация не потребовалась, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено», — уточнил губернатор.

Власти оказывают необходимую поддержку пострадавшим и их семьям, а также проводят работу по документированию последствий атак. Ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой.